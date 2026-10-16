Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 8,6 млн баррелей — значительно больше ожидаемого трейдерами снижения на 288 тыс. баррелей. На этом фоне ноябрьские фьючерсы на WTI к вечеру четверга выросли за неделю на 6,46%, до 97,58 доллара за баррель, сообщает OilPrice.

Реакция рынка на данные EIA

После сокращения коммерческие запасы нефти составили 415,6 млн баррелей, что все еще на 3% выше среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей и были на 12% ниже пятилетнего среднего уровня.

В то же время запасы бензина увеличились на 3,5 млн баррелей. За последние четыре недели поставки нефтепродуктов в США в среднем составляли 21,1 млн баррелей в сутки — на 2% больше, чем годом ранее. Средний спрос на бензин оценивали в 8,7 млн баррелей в сутки, а средний показатель для дистиллятов составлял 4 млн баррелей в сутки.

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Brent удерживался выше 100 долларов

Декабрьские фьючерсы на Brent торговались вблизи 106 долларов за баррель. По оценке издания, международный эталон сохранял премию из-за рисков для судоходства вблизи Ормузского пролива, однако покупатели активнее реагировали именно на данные об американских запасах и покупали WTI.

Международное энергетическое агентство в тот же день согласовало ускорение высвобождения оставшихся объемов из ранее согласованных резервов, в том числе более 20 млн баррелей дизельного топлива. По данным агентства, страны ранее обещали предоставить более 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, из которых около 330 млн баррелей уже были высвобождены. Испания также заявила о намерении выпустить в октябре 4,4 млн баррелей из стратегических резервов.

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