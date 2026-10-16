全球油价周五小幅下跌，但受中东供应不确定性以及美国原油库存降幅大于预期的影响，周度走势仍指向上涨。Asharq Al-Awsat报道。

截至格林尼治时间03:52，布伦特原油期货下跌71美分，跌幅0.67%，至每桶105.21美元。美国WTI原油下跌77美分，跌幅0.79%，报每桶97.20美元。

周度走势

自本周初以来，布伦特原油上涨0.44%，而WTI上涨5.81%。前一日，WTI收盘上涨逾3%，此前美国石油库存大幅下降，飓风导致的停产也对库存产生了影响。

ING分析师指出，中东局势的不确定性以及对经霍尔木兹海峡石油流动稳定性的担忧，已在市场上形成显著的风险溢价。他们认为，美国与伊朗达成协议可能会增强市场对该地区供应持续的信心。

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穿越海峡的流量

据追踪船舶动态的Kpler公司数据，截至10月13日的七天内，穿越霍尔木兹海峡的平均流量为每日1162万桶，约为每日1715万桶基准水平的68%。Kpler分析师将波斯湾石油流量急剧下降与伊朗袭击加剧联系起来，并预计在没有全面政治协议的情况下，恢复将更为缓慢且不均衡。

国际能源署储备

国际能源署周四同意加快释放3月承诺的储备中剩余的数量，其中包括超过2000万桶柴油。3月，成员国承诺向市场提供超过4亿桶石油和石油产品，截至国际能源署发布消息时，已释放约3.3亿桶。

Sparta Commodities分析师阿比舍克·库马尔表示，国际能源署的公告是朝正确方向迈出的一步，但没有包含市场预期的细节。他认为，超过2000万桶柴油是加快履行此前作出的承诺，而非新增数量。

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