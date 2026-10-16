Мировые цены на нефть в пятницу немного снизились, однако по итогам недели направлялись к росту из-за неопределенности с поставками с Ближнего Востока и более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в США. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

По состоянию на 03:52 по Гринвичу фьючерсы на Brent подешевели на 71 цент, или 0,67%, — до 105,21 доллара за баррель. Американская нефть WTI потеряла 77 центов, или 0,79%, и торговалась по 97,20 доллара за баррель.

Недельная динамика

С начала недели Brent подорожала на 0,44%, тогда как WTI — на 5,81%. Накануне WTI завершила торги ростом более чем на 3% после значительного сокращения запасов нефти в США на фоне остановок добычи из-за урагана.

Аналитики ING отметили, что неопределенность на Ближнем Востоке и опасения относительно стабильности нефтяных потоков через Ормузский пролив сформировали на рынке существенную премию за риск. По их мнению, договоренность между США и Ираном могла бы усилить уверенность рынка в продолжении поставок из региона.

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Потоки через пролив

По данным компании Kpler, отслеживающей движение судов, средний объем прохождения через Ормузский пролив за семь дней до 13 октября составлял 11,62 млн баррелей в сутки — около 68% от базового уровня в 17,15 млн баррелей в сутки. Аналитики Kpler связали резкое снижение потоков нефти из Персидского залива с усилением иранских атак и ожидают более медленного и неравномерного восстановления без всеобъемлющего политического соглашения.

Резервы Международного энергетического агентства

Международное энергетическое агентство в четверг согласилось ускорить высвобождение оставшихся объемов из резервов, обещанных в марте, в том числе более 20 млн баррелей дизельного топлива. В марте страны-участницы обязались предоставить рынку более 400 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, а к моменту сообщения МЭА уже было высвобождено примерно 330 млн баррелей.

Аналитик Sparta Commodities Абхишек Кумар заявил, что объявление МЭА является шагом в правильном направлении, но не содержит деталей, которых ожидал рынок. По его оценке, более 20 млн баррелей дизеля являются ускорением ранее взятых обязательств, а не новыми объемами.

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