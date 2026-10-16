Światowe ceny ropy nieznacznie spadły w piątek, jednak w skali tygodnia zmierzały do wzrostu z powodu niepewności dotyczącej dostaw z Bliskiego Wschodu oraz większego, niż oczekiwano, spadku zapasów ropy naftowej w USA. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

O godz. 03:52 GMT kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały o 71 centów, czyli 0,67%, do 105,21 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa WTI straciła 77 centów, czyli 0,79%, i była notowana po 97,20 dolara za baryłkę.

Dynamika tygodniowa

Od początku tygodnia Brent podrożała o 0,44%, natomiast WTI — o 5,81%. Dzień wcześniej WTI zakończyła sesję wzrostem o ponad 3% po znacznym spadku zapasów ropy w USA w związku z wstrzymaniem wydobycia spowodowanym huraganem.

Analitycy ING zaznaczyli, że niepewność na Bliskim Wschodzie oraz obawy o stabilność przepływów ropy przez Cieśninę Ormuz stworzyły na rynku istotną premię za ryzyko. Ich zdaniem porozumienie między USA a Iranem mogłoby zwiększyć pewność rynku co do kontynuacji dostaw z regionu.

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Przepływy przez cieśninę

Według danych firmy Kpler, która śledzi ruch statków, średni wolumen przepływający przez Cieśninę Ormuz w ciągu siedmiu dni do 13 października wyniósł 11,62 mln baryłek dziennie, czyli około 68% poziomu bazowego wynoszącego 17,15 mln baryłek dziennie. Analitycy Kpler powiązali gwałtowny spadek przepływów ropy z Zatoki Perskiej z nasileniem irańskich ataków i oczekują wolniejszego oraz nierównomiernego ożywienia bez kompleksowego porozumienia politycznego.

Rezerwy Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Międzynarodowa Agencja Energetyczna w czwartek zgodziła się przyspieszyć uwolnienie pozostałych wolumenów z rezerw obiecanych w marcu, w tym ponad 20 mln baryłek oleju napędowego. W marcu państwa członkowskie zobowiązały się dostarczyć na rynek ponad 400 mln baryłek ropy i produktów naftowych, a do czasu komunikatu MAE uwolniono już około 330 mln baryłek.

Analityk Sparta Commodities Abhishek Kumar powiedział, że ogłoszenie MAE jest krokiem we właściwym kierunku, ale nie zawiera szczegółów, których oczekiwał rynek. Według jego oceny ponad 20 mln baryłek diesla stanowi przyspieszenie wcześniej podjętych zobowiązań, a nie nowe wolumeny.

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