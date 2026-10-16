Нафта дорожчає за тиждень на тлі ризиків в Ормузькій протоці — Asharq Al-Awsat

Світові ціни на нафту в п’ятницю дещо знизилися, однак за підсумками тижня прямували до зростання через невизначеність із постачаннями з Близького Сходу та більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти у США. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Станом на 03:52 за Гринвічем ф’ючерси на Brent подешевшали на 71 цент, або 0,67%, — до 105,21 долара за барель. Американська нафта WTI втратила 77 центів, або 0,79%, і торгувалася по 97,20 долара за барель.

Тижнева динаміка

Від початку тижня Brent подорожчала на 0,44%, тоді як WTI — на 5,81%. Напередодні WTI завершила торги зі зростанням більш ніж на 3% після значного скорочення запасів нафти у США на тлі зупинок видобутку через ураган.

Аналітики ING зазначили, що невизначеність на Близькому Сході та занепокоєння щодо стабільності нафтових потоків через Ормузьку протоку сформували на ринку суттєву премію за ризик. На їхню думку, домовленість між США та Іраном могла б посилити впевненість ринку у продовженні постачань із регіону.

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Потоки через протоку

За даними компанії Kpler, яка відстежує рух суден, середній обсяг проходження через Ормузьку протоку за сім днів до 13 жовтня становив 11,62 млн барелів на добу — близько 68% від базового рівня у 17,15 млн барелів на добу. Аналітики Kpler пов’язали різке зниження потоків нафти з Перської затоки з посиленням іранських атак та очікують повільнішого й нерівномірного відновлення без всеосяжної політичної угоди.

Резерви Міжнародного енергетичного агентства

Міжнародне енергетичне агентство у четвер погодило прискорити вивільнення решти обсягів із резервів, обіцяних у березні, зокрема понад 20 млн барелів дизельного пального. У березні країни-учасниці зобов’язалися надати ринку понад 400 млн барелів нафти й нафтопродуктів, а на час повідомлення МЕА вже вивільнили приблизно 330 млн барелів.

Аналітик Sparta Commodities Абхішек Кумар заявив, що оголошення МЕА є кроком у правильному напрямку, але не містить деталей, яких очікував ринок. За його оцінкою, понад 20 млн барелів дизеля є прискоренням раніше взятих зобов’язань, а не новими обсягами.

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