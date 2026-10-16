Urenco USA запустила шестой из восьми новых каскадов центрифуг на National Enrichment Facility в городе Юнис, штат Нью-Мексико. По данным OilPrice, 8 октября компания сообщила о начале производства на этом каскаде. Предприятие является единственным в США заводом промышленного масштаба по обогащению урана.

Расширение мощностей

После ввода шестого каскада в эксплуатацию проект расширения выполнен на 75%. Urenco USA планирует запустить седьмой каскад до конца 2026 года, а восьмой — весной 2027 года.

Текущая мощность предприятия составляет 4,3 млн единиц работы разделения, чего, согласно материалу, достаточно примерно для трети спроса США на обогащенный уран. В рамках текущего проекта компания устанавливает дополнительные мощности на 700 тыс. единиц работы разделения.

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В течение следующего десятилетия Urenco намерена увеличить свои мощности по обогащению до более чем 7 млн единиц работы разделения. План предусматривает, в частности, строительство нового завода, которое может начаться в 2029 году.

Спрос на ядерное топливо

Управляющий директор Urenco USA Джоди Блэкшир заявила, что новые мощности вводятся с опережением графика и в рамках бюджета. По ее словам, компания стремится увеличить производство по обогащению урана более чем на 50% для удовлетворения потребностей традиционных и передовых реакторов.

В материале отмечается, что Россия контролирует почти половину мировых мощностей по обогащению урана. Всемирная ядерная ассоциация прогнозирует рост глобального спроса на уран на 28% к 2030 году и более чем вдвое к 2040 году. В апреле Uranium Energy Corp. также начала добычу урана на проекте Burke Hollow в Южном Техасе — первом новом американском предприятии по подземному выщелачиванию урана более чем за десять лет.

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