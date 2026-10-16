Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку — The Hindu

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад подал в отставку. Исполняющим обязанности министра назначен Хамид Бовард — генеральный директор государственной Национальной иранской нефтяной компании.

Решение президента

Как сообщает The Hindu, иранские государственные СМИ не назвали причин отставки Пакнежада. По их данным, президент Ирана Масуд Пезешкиан принял заявление Пакнежада и назначил Боварда исполняющим обязанности главы Министерства нефти.

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Работа в правительстве

Пакнежад занимал должность министра нефти с августа 2024 года. Иран является членом Организации стран — экспортеров нефти.

Перед сообщениями об отставке Пакнежад заявил государственным СМИ, что доходы от уже проданной нефти продолжают поступать. По данным издания, отставка произошла на фоне семимесячной войны между Ираном и США, которая усиливает давление на иранскую экономику.

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