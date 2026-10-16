Irański minister ropy Mohsen Paknejad podał się do dymisji — The Hindu

Irański minister ropy Mohsen Paknejad podał się do dymisji. Na pełniącego obowiązki ministra powołano Hamida Bovarda, dyrektora generalnego państwowej National Iranian Oil Company.

Decyzja prezydenta

Jak informuje The Hindu, irańskie media państwowe nie podały powodów dymisji Paknejada. Według ich informacji prezydent Iranu Masud Pezeszkian przyjął rezygnację Paknejada i powołał Bovarda na pełniącego obowiązki szefa Ministerstwa Ropy.

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Praca w rządzie

Paknejad pełnił funkcję ministra ropy od sierpnia 2024 roku. Iran jest członkiem Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową.

Przed doniesieniami o dymisji Paknejad powiedział państwowym mediom, że dochody z już sprzedanej ropy nadal napływają. Według publikacji do dymisji doszło w czasie siedmiomiesięcznej wojny między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, która zwiększa presję na irańską gospodarkę.

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