Premier Pakistanu Shehbaz Sharif nie zatwierdził wyników aukcji sprzedaży skroplonego gazu ropopochodnego (LPG), produkowanego przez spółki państwowe. Obecnie brakuje odpowiednich ram prawnych i politycznych dla takich operacji, informuje Dawn.

Według publikacji szef rządu zaproponował kompleksową zmianę polityki oraz stworzenie ram prawnych i regulacyjnych przed zawarciem jakichkolwiek umów. Nie zatwierdził również środków tymczasowych, dlatego wyniki równoczesnych aukcji przeprowadzonych 10 sierpnia przez trzech dużych państwowych producentów LPG nie zostaną wdrożone.

Możliwy wzrost cen

Zatwierdzenie wyników przetargów, według oceny źródła, mogłoby podnieść cenę LPG o co najmniej 15% dodatkowo do zimowej podwyżki. Propozycja przewidywała powiązanie ceny LPG produkowanego lokalnie z parytetem importowym oraz zwiększenie marż dla firm marketingowych i dystrybutorów.

Przewidywany wpływ oszacowano na 77 tys. rupii pakistańskich za tonę, czyli około 900 rupii za domową butlę o wadze 11,8 kg. Najwyższa oferta za dostawę jednego lotu przez trzy lata wyniosła 205 mln rupii. Jeden lot przewidywał dostawę pięciu ton LPG dziennie.

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Dostawy i import

Domowa butla LPG w Pakistanie jest sprzedawana za około 5 tys. rupii, podczas gdy maksymalna cena ustalona przez regulatora OGRA wynosi 3296 rupii. Jak pisze Dawn, dostawy przez granicę lądową w Taftanie pozostają nieznaczne, a ponad 25 tys. ton LPG jest przetrzymywanych w Rahimdan w pobliżu Gwadar.

Przedstawiciele branży powiedzieli publikacji, że cysterny od około miesiąca oczekują na rozładunek i odprawę w terminalu w Gwadarze, przez co koszty frachtu wzrosły ze 100 do 400 dolarów za tonę. Zamknięcie Cieśniny Ormuz również ograniczyło import, pozostawiając Oman głównym alternatywnym źródłem dostaw.

Roczne zapotrzebowanie Pakistanu na LPG wynosi od 1,4 mln do 2 mln ton, przy czym kraj importuje ponad połowę tego wolumenu. Część uczestników rynku zaskarża procedurę aukcyjną w sądzie, twierdząc, że obowiązujące przepisy nie przewidują takiego mechanizmu.

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