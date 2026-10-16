Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф не одобрил результаты аукционов по продаже сжиженного нефтяного газа (LPG), произведенного государственными компаниями. В настоящее время для таких операций нет надлежащей правовой и политической базы, сообщает Dawn.

По данным издания, глава правительства предложил комплексно изменить политику и создать правовую и регуляторную основу до заключения каких-либо соглашений. Он также не согласовал временные меры, поэтому результаты одновременных аукционов, проведенных 10 августа тремя крупными государственными производителями LPG, реализованы не будут.

Возможный рост цен

Одобрение результатов торгов, по оценке источника, могло бы повысить цену LPG как минимум на 15% дополнительно к зимнему подорожанию. Предложение предусматривало привязку цены LPG местного производства к импортному паритету и увеличение маржи для маркетинговых компаний и дистрибьюторов.

Ожидаемое влияние оценивали в 77 тыс. пакистанских рупий за тонну, или примерно в 900 рупий для бытового баллона весом 11,8 кг. Наивысшая заявка на поставку одного лота в течение трех лет составила 205 млн рупий. Один лот предусматривал поставку пяти тонн LPG в сутки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поставки и импорт

Бытовой баллон LPG в Пакистане продается примерно за 5 тыс. рупий, тогда как максимальная цена, установленная регулятором OGRA, составляет 3296 рупий. Как пишет Dawn, поставки через сухопутную границу в Тафтане остаются незначительными, а более 25 тыс. тонн LPG задерживаются в Рахимдане недалеко от Гвадара.

Представители отрасли заявили изданию, что автоцистерны ожидают разгрузки и оформления на терминале в Гвадаре около месяца, из-за чего фрахтовые расходы выросли со 100 до 400 долларов за тонну. Закрытие Ормузского пролива также ограничило импорт, оставив Оман главным альтернативным источником поставок.

Годовая потребность Пакистана в LPG составляет от 1,4 млн до 2 млн тонн, при этом страна импортирует более половины объема. Часть участников рынка оспаривает аукционную процедуру в суде, утверждая, что действующие правила не предусматривают такого механизма.

Читай нас в