巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫未批准国有企业生产的液化石油气（LPG）销售拍卖结果。目前，此类交易缺乏适当的法律和政策框架，Dawn报道。

据该媒体报道，政府首脑提议在签署任何协议前全面修改政策，并建立法律和监管框架。他也未批准临时措施，因此三家大型国有LPG生产商于8月10日举行的同步拍卖结果将不会执行。

价格可能上涨

据消息人士评估，若批准拍卖结果，LPG价格可能在冬季涨价的基础上至少再上涨15%。该提议 предусматривает将本地生产LPG的价格与进口平价挂钩，并提高营销公司和分销商的利润率。

预计影响为每吨7.7万巴基斯坦卢比，或每个重11.8公斤的家用气瓶约900卢比。三年内供应一个标包的最高报价为2.05亿卢比。一个标包规定每日供应5吨LPG。

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供应与进口

巴基斯坦家用LPG气瓶售价约为5000卢比，而监管机构OGRA设定的最高价格为3296卢比。Dawn写道，经由塔夫坦陆路边境的供应仍然微不足道，超过2.5万吨LPG滞留在瓜达尔附近的拉希姆丹。

行业代表告诉该媒体，油罐车在瓜达尔码头等待卸货和通关已约一个月，导致运费从每吨100美元升至400美元。霍尔木兹海峡的关闭也限制了进口，使阿曼成为主要的替代供应来源。

巴基斯坦每年对LPG的需求在140万吨至200万吨之间，该国进口的数量超过总量的一半。一些市场参与者正在法院质疑拍卖程序，称现行规则并未规定此类机制。

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