叙利亚两条管道受损——半岛电视台

叙利亚南部哈塞克省的一条天然气管道，以及巴尼亚斯与霍姆斯之间的一条石油产品管道在两起独立事件中受损。国家所有的叙利亚石油公司周四表示，半岛电视台援引叙利亚国家通讯社SANA报道称。

哈塞克发生爆炸

下午，哈塞克南部的杰贝萨天然气管道发生爆炸。SANA称，该公司将这条天然气管道受损定性为蓄意破坏袭击。但SANA和叙利亚石油公司均未点名可能涉事者。

爆炸发生数小时前，从沿海城市巴尼亚斯向霍姆斯输送石油产品的一条管道受损，导致燃料泄漏。该公司媒体办公室负责人乌代·萨图夫表示，管道上的孔洞是在霍姆斯以西的哈迪达地区发现的。

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维修与此前事件

工作人员关闭管道两侧阀门，隔离了受损路段并确保相邻区域安全。维修工作已经开始，其他小组正在监测泄漏区域的安全情况。国家媒体推测，管道受损可能与企图盗窃燃料有关。

萨图夫还表示，通过替代方案，天然气将继续供应发电站，国内天然气供应未受影响。一周多前，该公司曾报告哈塞克塔尔哈米斯附近一条输油管道遭蓄意破坏，并称已拘留责任人。9月底，阿什舒拉与代尔祖尔之间一条天然气管道发生火灾，导致杰贝萨设施向发电站供应天然气中断。

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