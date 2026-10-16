W Syrii uszkodzono dwa rurociągi — Al Jazeera

W Syrii w odrębnych incydentach uszkodzono gazociąg w południowej części prowincji Hasaka oraz rurociąg produktów naftowych między Banijasem a Homs. W czwartek poinformowała o tym państwowa Syryjska Spółka Naftowa, pisze Al Jazeera, powołując się na syryjską państwową agencję SANA.

Wybuch w Hasace

Po południu doszło do wybuchu na gazociągu Dżbessa w południowej części Hasaki. Według SANA spółka określiła uszkodzenie gazociągu jako atak sabotażowy. Jednocześnie ani SANA, ani Syryjska Spółka Naftowa nie wskazały osób, które mogły być zamieszane w incydent.

Kilka godzin przed wybuchem uszkodzenie rurociągu, którym produkty naftowe transportowane są z nadmorskiego Banijasu do Homs, spowodowało wyciek paliwa. Otwór w rurze wykryto w rejonie Hadida na zachód od Homs, poinformował Uday as-Satuf, szef biura medialnego spółki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Naprawy i wcześniejsze incydenty

Pracownicy odizolowali uszkodzony odcinek i zabezpieczyli przyległy teren, zamykając zawory po obu stronach rury. Naprawy już się rozpoczęły, a inne ekipy monitorują bezpieczeństwo w rejonie wycieku. Państwowe media przypuszczają, że uszkodzenie mogło być związane z próbą kradzieży paliwa.

As-Satuf oświadczył również, że gaz będzie dostarczany do elektrowni dzięki alternatywnym rozwiązaniom, a krajowe dostawy gazu nie ucierpiały. Ponad tydzień temu spółka informowała o sabotażowym uszkodzeniu ropociągu w pobliżu Tal Hamis w Hasace oraz zatrzymaniu osób odpowiedzialnych. Pod koniec września pożar na gazociągu między asz-Szulą a Dajr az-Zaurem wstrzymał dostawy gazu z zakładu Dżbessa do elektrowni.

Czytaj nas na