В Сирии повреждены два трубопровода — Al Jazeera

В Сирии в отдельных инцидентах были повреждены газопровод в южной части провинции Хасака и трубопровод нефтепродуктов между Баниясом и Хомсом. Об этом в четверг сообщила государственная Сирийская нефтяная компания, пишет Al Jazeera со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Взрыв в Хасаке

Во второй половине дня произошел взрыв на газопроводе Джбесса в южной части Хасаки. По данным SANA, компания назвала повреждение газопровода саботажной атакой. В то же время ни SANA, ни Сирийская нефтяная компания не назвали возможных причастных к инциденту.

За несколько часов до взрыва повреждение трубопровода, по которому нефтепродукты транспортируют из прибрежного Банияса в Хомс, привело к утечке топлива. Отверстие в трубе обнаружили в районе Хадида к западу от Хомса, сообщил руководитель медиаофиса компании Удай ас-Сатуф.

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Ремонт и предыдущие инциденты

Работники изолировали поврежденный участок и обезопасили прилегающую территорию, перекрыв задвижки с обеих сторон трубы. Ремонт уже начался, а другие бригады следят за безопасностью в районе утечки. Государственные СМИ предполагают, что повреждение могло быть связано с попыткой похищения топлива.

Ас-Сатуф также заявил, что газ будет поступать на электростанции благодаря альтернативным решениям, а внутреннее снабжение газом не пострадало. Более недели назад компания сообщала о саботажном повреждении нефтепровода возле Таль-Хамиса в Хасаке и задержании ответственных лиц. В конце сентября пожар на газопроводе между аш-Шулой и Дейр-эз-Зором остановил подачу газа с предприятия Джбесса на электростанции.

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