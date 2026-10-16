У Сирії пошкоджено два трубопроводи — Al Jazeera

У Сирії в окремих інцидентах пошкоджено газопровід у південній частині провінції Хасеке та трубопровід нафтопродуктів між Баніясом і Хомсом. Про це в четвер повідомила державна Сирійська нафтова компанія, пише Al Jazeera з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

Вибух у Хасеке

У другій половині дня вибух стався на газопроводі Джбесса в південній частині Хасеке. За даними SANA, компанія назвала пошкодження газогону саботажною атакою. Водночас ані SANA, ані Сирійська нафтова компанія не назвали ймовірних причетних до інциденту.

За кілька годин до вибуху пошкодження трубопроводу, яким нафтопродукти транспортують із прибережного Баніяса до Хомса, спричинило витік пального. Отвір у трубі виявили в районі Хадіда на захід від Хомса, повідомив керівник медіаофісу компанії Удай ас-Сатуф.

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Ремонт і попередні інциденти

Працівники ізолювали пошкоджену ділянку та убезпечили прилеглу територію, перекривши засувки з обох боків труби. Ремонт уже розпочали, а інші бригади стежать за безпекою в районі витоку. Державні медіа припускають, що пошкодження могло бути пов’язане зі спробою викрадення пального.

Ас-Сатуф також заявив, що газ надходитиме на електростанції завдяки альтернативним рішенням, а внутрішнє постачання газу не постраждало. Понад тиждень тому компанія повідомляла про саботажне пошкодження нафтопроводу поблизу Таль-Хаміса в Хасеке та затримання відповідальних. Наприкінці вересня пожежа на газопроводі між аш-Шулою та Дейр-ез-Зором зупинила подачу газу з підприємства Джбесса до електростанцій.

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