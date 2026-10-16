据经济部长龚明鑫预测，美国液化天然气在台湾LNG进口中的份额今年将超过20%。该比例去年为10%，到2029年可能升至25%。《台北时报》报道了这一消息。

来自阿拉斯加的供应

台湾经济部公布了一项初步计划，拟向阿拉斯加一个LNG生产项目投资最多44亿美元。生产开始后，台湾中油公司将每年在阿拉斯加采购600万吨液化天然气。

如果采购谈判顺利，供应最早可于2032年开始。龚明鑫表示，届时美国天然气在台湾LNG进口中的份额可能增至30%或更高。

他表示，政府已有初步计划和投资上限，但实际金额、项目参与比例及其他条件仍须在谈判期间确定。部长以商业保密为由未披露天然气价格。

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采购多元化

资金来源将取决于最终投资结构、项目进度安排以及台湾中油公司的财务状况。资金可能包括资本出资、未分配利润资本化或贷款。部长表示，资金将根据项目进展分阶段拨付。

龚明鑫将签订新长期合同的必要性归因于天然气需求增长。预计到2035年，台湾将新增25个大型燃气发电机组。政府寻求提前确保供应并实现采购来源多元化，以增强能源韧性。

长期合同还可降低LNG进口的价格波动。从阿拉斯加运往台湾约需10天，这可能缩短运输时间及相关风险。随着台湾对美国的贸易顺差增长，增加从美国采购能源也可能有助于缩小贸易失衡。

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