Na Tajwanie udział skroplonego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych w imporcie LNG ma w tym roku przekroczyć 20%, zgodnie z prognozą ministra gospodarki Kunga Ming-hsina. W ubiegłym roku wynosił on 10%, a do 2029 roku może wzrosnąć do 25%. Poinformował o tym Taipei Times.

Dostawy z Alaski

Ministerstwo Gospodarki Tajwanu poinformowało o wstępnym planie zainwestowania do 4,4 mld dolarów w projekt produkcji LNG na Alasce. Po rozpoczęciu produkcji CPC Corp, Taiwan ma kupować na Alasce 6 mln ton skroplonego gazu rocznie.

Jeśli negocjacje w sprawie zakupów zakończą się powodzeniem, dostawy mogą rozpocząć się już w 2032 roku. Udział amerykańskiego gazu w tajwańskim imporcie LNG może wówczas potencjalnie wzrosnąć do 30% lub więcej, powiedział Kung Ming-hsin.

Jak zaznaczył, rząd ma już wstępny plan i górny limit inwestycji, jednak faktyczna kwota, udział w projekcie i pozostałe warunki mają zostać określone podczas negocjacji. Minister nie ujawnił ceny gazu, powołując się na tajemnicę handlową.

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Diversyfikacja zakupów

Źródło finansowania będzie zależeć od ostatecznej struktury inwestycji, harmonogramu projektu oraz kondycji finansowej CPC. Może obejmować wkłady kapitałowe, kapitalizację zysków zatrzymanych lub kredyty. Środki będą wydzielane etapami, zgodnie z postępem projektu, powiedział minister.

Kung wyjaśnił potrzebę zawarcia nowych długoterminowych kontraktów rosnącym popytem na gaz ziemny. Do 2035 roku na Tajwanie oczekuje się uruchomienia kolejnych 25 dużych bloków energetycznych zasilanych gazem. Rząd dąży do wcześniejszego zabezpieczenia dostaw i dywersyfikacji źródeł zakupów, aby wzmocnić odporność energetyczną.

Długoterminowe kontrakty mogą również zmniejszyć zmienność cen importowanego LNG. Transport z Alaski na Tajwan trwa około 10 dni, co może skrócić czas przewozu i związane z nim ryzyko. Zwiększenie zakupów nośników energii w USA może także pomóc zmniejszyć nierównowagę handlową, ponieważ nadwyżka Tajwanu w handlu ze Stanami Zjednoczonymi wzrosła.

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