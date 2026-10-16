На Тайване доля сжиженного природного газа из США в импорте СПГ в этом году, согласно прогнозу министра экономики Куна Минсиня, должна превысить 20%. В прошлом году она составляла 10%, а к 2029 году может вырасти до 25%. Об этом сообщает Taipei Times.

Поставки с Аляски

Министерство экономики Тайваня сообщило о предварительном плане инвестировать до 4,4 млрд долларов в проект по производству СПГ на Аляске. После начала производства CPC Corp, Taiwan должна закупать на Аляске 6 млн тонн сжиженного газа ежегодно.

Если переговоры о закупках пройдут успешно, поставки могут начаться уже в 2032 году. Тогда доля американского газа в тайваньском импорте СПГ потенциально вырастет до 30% или более, сказал Кун Минсинь.

По его словам, у правительства уже есть предварительный план и предельный объем инвестиций, однако фактическую сумму, долю участия в проекте и другие условия еще предстоит определить в ходе переговоров. Министр не раскрыл цену газа, сославшись на коммерческую конфиденциальность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Диверсификация закупок

Источник финансирования будет зависеть от окончательной структуры инвестиций, графика проекта и финансового состояния CPC. Он может включать взносы в капитал, капитализацию нераспределенной прибыли или кредиты. Средства будут выделяться поэтапно в соответствии с ходом проекта, сказал министр.

Кун объяснил необходимость новых долгосрочных контрактов ростом спроса на природный газ. К 2035 году на Тайване ожидается ввод еще 25 крупных газовых энергоблоков. Правительство стремится заранее обеспечить поставки и диверсифицировать источники закупок для повышения энергетической устойчивости.

Долгосрочные контракты также могут снизить ценовую волатильность импорта СПГ. Доставка с Аляски на Тайвань занимает около 10 дней, что может сократить время транспортировки и связанные с ним риски. Увеличение закупок энергоносителей в США также может помочь сократить торговый дисбаланс, поскольку профицит Тайваня в торговле с США вырос.

Читай нас в