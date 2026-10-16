Экспорт нефти из Западной Азии превысил довоенный уровень — The Hindu

Экспорт сырой нефти из Западной Азии в четыре из семи дней последней недели сентября превысил уровень, зафиксированный до начала войны США и Израиля с Ираном. Это произошло несмотря на атаки на суда, проходившие через Ормузский пролив, сообщает The Hindu.

Данные за конец сентября

По предварительным данным компании Kpler, отслеживающей движение судов, 24 сентября, а также с 27 по 29 сентября объемы экспорта сырой нефти из региона составляли от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки. Информация, основанная на судоходных данных, была опубликована 5 октября 2026 года.

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Довоенный показатель

В период с марта 2025 года по февраль 2026 года, до начала войны США и Израиля с Ираном, экспорт сырой нефти из Западной Азии в среднем составлял 18 млн баррелей в сутки. Приведенные Kpler дневные показатели в конце сентября были выше этого среднего уровня.

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