Мировые поставки мазута сокращаются на фоне стабильного спроса со стороны судоходства. Экспорт высокосернистого мазута с Ближнего Востока сейчас как минимум на 800 тысяч тонн в месяц ниже, чем был до начала войны, сообщает OilPrice со ссылкой на руководителя азиатского направления Vitol Кирана Галлагера.

Риски перевозок через Ормузский пролив

По словам Галлагера, производители вынуждены платить более высокие фрахтовые ставки и премии за риск, чтобы вывозить грузы через Ормузский пролив. Это сохраняет неопределенность относительно будущих поставок из региона.

Мазут традиционно используют в судоходстве. В то же время часть азиатских нефтеперерабатывающих предприятий начала заменять им нефть в качестве сырья из-за нарушений саудовского экспорта через Красное море. По оценке представителя Vitol, такие предприятия уже приобрели около 1 миллиона тонн грузов с поставкой в ноябре.

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Сокращение российских поставок

Дополнительным фактором стали удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в Российской Федерации — государстве-агрессоре. Галлагер оценил вызванное ими сокращение предложения мазута примерно в 1 миллион тонн в месяц.

Замена мазута нефтью в качестве сырья для переработки могла бы ослабить дефицит, однако этому препятствуют риски судоходства в Ормузском проливе. По данным LSEG, на которые ссылается Reuters, спотовая премия на мазут для коммерческого судоходства выросла почти до 50 долларов за тонну против 5,10 доллара в конце февраля.

До начала войны экспорт высокосернистого мазута с Ближнего Востока в среднем составлял 3,7 миллиона тонн в месяц, свидетельствуют данные Kpler, приведенные Reuters.

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