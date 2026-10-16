Правительство Южной Кореи оставило без изменений предельные цены, по которым местные нефтепереработчики могут поставлять бензин, дизельное топливо и керосин на автозаправочные станции. Ограничения будут действовать в течение четырех недель начиная с субботы, сообщает Korea Herald со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Предельные цены

Максимальная цена поставки бензина составит 1784 воны за литр, дизельного топлива — 1773 воны, керосина — 1380 вон за литр. Правительство сохранило эти ограничения уже в четвертый раз подряд. Нынешний уровень лимитов действует в течение 16 недель — с 27 июня, после их снижения 26 июня.

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Влияние цен на нефть

В министерстве объяснили решение высокими мировыми ценами на нефть и напряженностью на Ближнем Востоке. По данным ведомства, цены на нефть остаются выше 100 долларов за баррель, а в четверг стоимость Brent достигла 105,90 доллара за баррель. Это повышает цены на нефтехимическую продукцию.

Предельные цены на топливо правительство ввело в середине марта для стабилизации внутренних цен на фоне перебоев в цепочках поставок, связанных с войной между США и Ираном на Ближнем Востоке. Власти сообщили, что будут корректировать экстренные меры по мере необходимости, отслеживая развитие ситуации в регионе и экономические условия в Южной Корее.

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