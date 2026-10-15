巴基斯坦能源部电力部门预测，消费者11月的电费账单将每单位上涨2.56卢比。该附加费与9月燃料成本调整以及发电使用更昂贵燃料有关。

据《黎明报》报道，这项调整对消费者11月账单的预期影响约为327亿卢比。这比8月每单位1.11卢比的燃料成本调整高出每单位1.45卢比。

限制附加费的措施

该部门表示，9月实施约两小时至两小时半的定向负荷管理，有助于减少燃料油和高速柴油的使用。该部门估计，若没有这些措施，涨幅可能还会高出每单位3.44卢比，潜在附加费可能达到5至6卢比。

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该部门还称，以国内天然气价格供应进口再气化液化天然气用于发电，使消费者负担每单位减少83派萨。该部门表示，1月至8月，燃料调整和季度调整的合计影响为每单位65派萨，即基本电价的1.9%。

燃料价格与工业界立场

电力部门将这一情况归因于中东冲突背景下全球燃料价格急剧上涨，以及霍尔木兹海峡关闭后供应链受到扰乱。该部门指出，尽管卡塔尔宣布不可抗力，巴基斯坦仍试图通过合同和现货市场采购来保障再气化液化天然气需求。

与此同时，工业用户对支持额外用电的方案所宣称的积极效果提出质疑。他们称，每单位22.96卢比的封顶费率只惠及部分用户，而每单位34卢比的实际封顶成本会使所有用户的平均电价增加11卢比。巴基斯坦国家电力监管机构上周就修订或暂停该方案举行了听证会，尚未宣布决定。

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