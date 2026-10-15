Энергетическое подразделение Министерства энергетики Пакистана прогнозирует, что счета потребителей за электроэнергию в ноябре вырастут на 2,56 рупии за единицу. Надбавка связана с корректировкой стоимости топлива за сентябрь и использованием более дорогих видов топлива для производства электроэнергии.

Как сообщает Dawn, ожидаемое влияние корректировки на ноябрьские счета потребителей составит около 32,7 млрд рупий. Это на 1,45 рупии за единицу больше, чем августовская корректировка стоимости топлива, которая составляла 1,11 рупии за единицу.

Меры по ограничению надбавки

В ведомстве заявили, что целевое управление нагрузкой продолжительностью примерно от двух до двух с половиной часов в сентябре помогло сократить использование мазута и высокоскоростного дизельного топлива. По оценке подразделения, без этих мер повышение могло быть больше еще на 3,44 рупии за единицу, а потенциальная надбавка могла достичь 5–6 рупий.

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Ведомство также утверждает, что поставки импортируемого регазифицированного сжиженного природного газа для производства электроэнергии по внутренним ценам на газ снизили нагрузку на потребителей на 83 пайсы за единицу. В подразделении заявили, что в январе—августе совокупное влияние топливной и квартальной корректировок составило 65 пайсов за единицу, или 1,9% базового тарифа.

Цены на топливо и позиция промышленников

Энергетическое подразделение объяснило ситуацию резким ростом мировых цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в цепочках поставок после закрытия Ормузского пролива. В ведомстве отметили, что Пакистан пытался обеспечить потребности в регазифицированном сжиженном газе по контрактам и посредством закупок на спотовом рынке, несмотря на объявление Катаром форс-мажора.

В то же время промышленные потребители оспаривают заявленный положительный эффект пакета поддержки для дополнительного потребления электроэнергии. Они утверждают, что предельная ставка в 22,96 рупии за единицу помогает лишь отдельным потребителям, тогда как фактическая предельная стоимость в 34 рупии за единицу добавляет 11 рупий к среднему тарифу для всех потребителей. Национальный регулятор электроэнергетики Пакистана на прошлой неделе провел слушание по пересмотру или приостановке этого пакета; решение пока не объявлено.

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