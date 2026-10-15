Министр финансов США Скотт Бессент призвал Всемирный банк отменить ограничения на финансирование проектов по добыче нефти и газа. Об этом он заявил в обращении к Комитету по развитию Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщает OilPrice.

Технологически нейтральный подход

По словам Бессента, Всемирный банк предпринял определенные шаги к возвращению внимания к своей основной миссии — сокращению бедности и стимулированию экономического роста. В то же время, по его мнению, необходимо значительно больше изменений.

Чиновник подтвердил поддержку цели Всемирного банка и Африканского банка развития обеспечить доступом к энергии еще 300 миллионов человек в Африке. Для этого, по его словам, банк должен придерживаться технологически нейтрального подхода, не ограничивать выбор стран-заемщиков и положительно реагировать на их запросы относительно газовых проектов.

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Запрет на финансирование добычи

В 2017 году Группа Всемирного банка объявила, что после 2019 года больше не будет финансировать добычу нефти и газа. В то же время было предусмотрено исключение для проектов по добыче газа в беднейших странах, если они улучшают доступ бедного населения к энергии и соответствуют обязательствам государств по Парижскому соглашению.

Бессент заявил, что Всемирный банк должен формально отказаться от запрета на финансирование добычи газа и нефти. По его мнению, банк не может ссылаться на самостоятельное определение странами своих приоритетов, одновременно категорически исключая проекты по добыче ресурсов до оценки их преимуществ.

OilPrice также отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на международные институты, призывая их отказаться от подходов ESG и политики продвижения «зеленой» энергетики. Министр энергетики США Крис Райт в прошлом месяце заявил, что Соединенные Штаты стремятся реформировать Международное энергетическое агентство или могут выйти из него.

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