В Австралии министра ресурсов Мадлен Кинг призвали исправить ее заявление о том, что выбросы парниковых газов от освоения бассейна Биталу в Северной территории будут учтены и компенсированы. Об этом после выступления чиновницы в Национальном пресс-клубе в Канберре сообщает The Guardian.

Заявление министра

Кинг защищала разработку газового бассейна к югу от Дарвина, назвав его важным ресурсом для Северной территории, поставок газа на восточное побережье Австралии и экспорта. Она сослалась на правительственное расследование 2018 года, известное как Pepper inquiry, которое содержало 135 рекомендаций по разрешению фрекинга в регионе.

Одной из рекомендаций было стремление обеспечить, чтобы освоение наземных месторождений сланцевого газа не увеличивало совокупные выбросы Австралии. Это потребовало бы полной компенсации выбросов, связанных с добычей, переработкой, транспортировкой и использованием газа, путем покупки углеродных кредитов.

Министр заявила, что правительство Северной территории приняло и выполнило рекомендации расследования. По ее словам, она понимает их так, что выбросы учтены и компенсированы, однако добавила, что ей необходимо это проверить.

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Ограничения компенсаций

Как пишет The Guardian, правительство Северной территории не требует компенсировать все выбросы от бассейна Биталу. Федеральный механизм safeguard mechanism применяется к объектам с выбросами более 100 тыс. тонн углекислого газа в год, но охватывает только прямые выбросы предприятий, а не полный жизненный цикл газа.

Согласно исследованию Тима Бакстера из консалтинговой компании Naru Research, около 95% выбросов, ожидаемых в этом десятилетии от четырех газовых проектов в бассейне Биталу, не будут подлежать компенсации. Бакстер заявил, что Кинг либо недостаточно знакома со своими материалами, либо намеренно вводит в заблуждение.

Исполняющая обязанности руководителя Environment Centre NT Бри Аренс призвала министра исправить публичную запись. Представитель Кинг заявил, что правительства Северной территории последовательно принимали и выполняли все 135 рекомендаций Pepper inquiry, а механизм safeguard mechanism требует нулевых чистых выбросов от объектов сланцевого газа, которые превышают установленный порог.

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