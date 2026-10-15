在澳大利亚，资源部长马德琳·金被要求更正其说法，即北领地比塔卢盆地开发产生的温室气体排放将被核算并抵消。在这名官员于堪培拉国家新闻俱乐部发表演讲后，《卫报》对此进行了报道。

部长的声明

金为达尔文以南这一气田盆地的开发辩护，称其是北领地、向澳大利亚东海岸供应天然气以及出口的重要资源。她提及2018年的一项政府调查，即被称为Pepper inquiry的调查，其中包括135项有关允许在该地区进行水力压裂的建议。

其中一项建议是努力确保陆上页岩气田的开发不会增加澳大利亚的总排放量。这将要求通过购买碳信用额，全面抵消与天然气开采、加工、运输和使用相关的排放。

部长表示，北领地政府已接受并落实了该调查的建议。她称，她将这些建议理解为排放已被核算并抵消，但补充说她需要核实这一点。

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抵消的限制

据《卫报》报道，北领地政府并不要求抵消比塔卢盆地的所有排放。联邦保障机制适用于每年排放超过10万吨二氧化碳的设施，但仅涵盖企业的直接排放，而非天然气的完整生命周期。

根据咨询公司Naru Research的蒂姆·巴克斯特的研究，本十年比塔卢盆地四个天然气项目预计产生的排放中，约95%将不需要抵消。巴克斯特称，金要么对自己的材料不够了解，要么是故意误导。

Environment Centre NT代理负责人布里·阿伦斯敦促部长更正公开记录。金的发言人表示，北领地历届政府一直接受并落实Pepper inquiry的全部135项建议，而保障机制要求超过既定门槛的页岩气设施实现净零排放。

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