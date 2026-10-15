W Australii minister zasobów Madeleine King została wezwana do sprostowania swojej wypowiedzi, że emisje gazów cieplarnianych związane z zagospodarowaniem basenu Beetaloo na Terytorium Północnym zostaną uwzględnione i skompensowane. Po wystąpieniu urzędniczki w National Press Club w Canberze poinformował o tym The Guardian.

Wypowiedź minister

King broniła rozwoju basenu gazowego na południe od Darwin, nazywając go ważnym zasobem dla Terytorium Północnego, dostaw gazu na wschodnie wybrzeże Australii oraz eksportu. Powołała się na rządowe dochodzenie z 2018 roku, znane jako Pepper inquiry, które zawierało 135 zaleceń dotyczących dopuszczenia szczelinowania hydraulicznego w regionie.

Jednym z zaleceń było dążenie do zapewnienia, aby zagospodarowanie lądowych złóż gazu łupkowego nie zwiększało łącznych emisji Australii. Wymagałoby to pełnego skompensowania emisji związanych z wydobyciem, przetwarzaniem, transportem i wykorzystaniem gazu poprzez zakup kredytów węglowych.

Minister oświadczyła, że rząd Terytorium Północnego przyjął i wdrożył zalecenia dochodzenia. Według niej rozumiała je w ten sposób, że emisje są uwzględnione i skompensowane, ale dodała, że musi to sprawdzić.

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Ograniczenia kompensacji

Jak pisze The Guardian, rząd Terytorium Północnego nie wymaga kompensowania wszystkich emisji z basenu Beetaloo. Federalny mechanizm safeguard mechanism ma zastosowanie do obiektów emitujących ponad 100 tys. ton dwutlenku węgla rocznie, lecz obejmuje jedynie bezpośrednie emisje przedsiębiorstw, a nie pełny cykl życia gazu.

Według badania Tima Baxtera z firmy konsultingowej Naru Research około 95% emisji oczekiwanych w tej dekadzie z czterech projektów gazowych w basenie Beetaloo nie będzie podlegać kompensacji. Baxter stwierdził, że King albo nie zna wystarczająco dobrze swoich materiałów, albo celowo wprowadza w błąd.

Pełniąca obowiązki dyrektorki Environment Centre NT Bree Ahrens wezwała minister do sprostowania publicznego zapisu. Rzecznik King oświadczył, że rządy Terytorium Północnego konsekwentnie przyjmowały i wdrażały wszystkie 135 zaleceń Pepper inquiry, a mechanizm safeguard mechanism wymaga zerowych emisji netto od obiektów gazu łupkowego, które przekraczają ustalony próg.

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