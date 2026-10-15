Европейские цены на природный газ остаются вблизи самых высоких значений с конца 2022 года из-за ограниченных поставок сжиженного природного газа, в частности из Катара, и более низкого уровня заполнения газохранилищ ЕС перед зимним сезоном. Об этом сообщает OilPrice.

Цена TTF держится у максимумов

Контракт на газ с поставкой в следующем месяце на нидерландском хабе Title Transfer Facility, который является ориентиром для европейского рынка, 15 октября 2026 года снизился на 1% по состоянию на 09:00 по амстердамскому времени. При этом цена составляла 86,03 евро, или 96,56 доллара, за мегаватт-час.

При таких котировках газ в Европе торговался на самом высоком уровне с декабря 2022 года. Тогда регион переживал первую зиму без большей части трубопроводных поставок российского газа.

Запасы ниже среднего уровня

По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 14 октября газохранилища ЕС были заполнены на 74%. Это ниже среднего показателя за пять лет — около 86% на этот период года, когда приближается начало отопительного сезона.

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Глава стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон отметил, что восстановление потоков СПГ из Персидского залива происходит не такими же темпами, как восстановление потоков нефти. По его словам, поставки СПГ с Ближнего Востока остаются примерно на 80% ниже, чем год назад.

Паттерсон считает, что рынок всё больше допускает отсутствие значительной части СПГ из Персидского залива на мировом рынке на протяжении большей части зимы в Северном полушарии. При таком сценарии Европа и Азия продолжат конкурировать за спотовые партии СПГ, что будет поддерживать цены на газ и спотовый СПГ.

Риск скачка в конце зимы

Консалтинговая компания Timera Energy в прогнозе на зиму 2026–2027 годов указала на риск резкого роста цен в конце сезона, если запасы в Европе существенно сократятся. Её сценарий предполагает закрытие Ормузского пролива до конца 2026 года и его постепенное открытие в первом квартале 2027 года.

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