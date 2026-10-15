Europejskie ceny gazu ziemnego utrzymują się w pobliżu najwyższych poziomów od końca 2022 roku z powodu ograniczonych dostaw skroplonego gazu ziemnego, w tym z Kataru, oraz niższego poziomu zapełnienia magazynów gazu w UE przed sezonem zimowym. Informuje o tym OilPrice.

Cena TTF utrzymuje się blisko maksimów

Kontrakt na gaz z dostawą w następnym miesiącu na holenderskim hubie Title Transfer Facility, który jest punktem odniesienia dla europejskiego rynku, 15 października 2026 roku spadł o 1% według stanu na godz. 09:00 czasu amsterdamskiego. Jednocześnie cena wynosiła 86,03 euro, czyli 96,56 dolara, za megawatogodzinę.

Przy takich notowaniach gaz w Europie był handlowany na najwyższym poziomie od grudnia 2022 roku. Wówczas region przeżywał pierwszą zimę bez większości dostaw rosyjskiego gazu rurociągami.

Zapasy poniżej średniego poziomu

Według danych Gas Infrastructure Europe, na dzień 14 października magazyny gazu w UE były zapełnione w 74%. To mniej niż pięcioletnia średnia wynosząca około 86% dla tego okresu roku, gdy zbliża się początek sezonu grzewczego.

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Dyrektor ds. strategii surowcowej w ING Warren Patterson zauważył, że odbudowa przepływów LNG z Zatoki Perskiej nie przebiega w takim samym tempie jak odbudowa przepływów ropy. Według niego dostawy LNG z Bliskiego Wschodu pozostają o około 80% niższe niż rok temu.

Patterson uważa, że rynek coraz bardziej zakłada brak znaczącej części LNG z Zatoki Perskiej na światowym rynku przez większą część zimy na półkuli północnej. W takim scenariuszu Europa i Azja będą nadal konkurować o spotowe ładunki LNG, co będzie wspierać ceny gazu i LNG na rynku spot.

Ryzyko skoku pod koniec zimy

Firma konsultingowa Timera Energy w prognozie na zimę 2026–2027 wskazała na ryzyko gwałtownego wzrostu cen pod koniec sezonu, jeśli zapasy w Europie znacznie się zmniejszą. Jej scenariusz przewiduje zamknięcie Cieśniny Ormuz do końca 2026 roku i jej stopniowe otwieranie w pierwszym kwartale 2027 roku.

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