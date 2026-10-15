欧洲天然气价格接近2022年以来高点——OilPrice

由于包括来自卡塔尔在内的液化天然气供应受限，以及冬季来临前欧盟储气库填充水平较低，欧洲天然气价格仍处于2022年底以来的最高水平附近。OilPrice报道。

TTF价格维持在高位附近

作为欧洲市场基准的荷兰Title Transfer Facility交易中心次月交割天然气合约，于2026年10月15日截至阿姆斯特丹时间09:00下跌1%。与此同时，价格为每兆瓦时86.03欧元，即96.56美元。

在这样的报价下，欧洲天然气交易价格处于2022年12月以来的最高水平。当时，该地区正经历在失去大部分俄罗斯管道天然气供应后的第一个冬季。

库存低于平均水平

根据Gas Infrastructure Europe的数据，截至10月14日，欧盟储气库的填充率为74%。这低于五年平均水平，即每年这一时期约86%，此时供暖季即将开始。

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ING大宗商品策略主管沃伦·帕特森指出，波斯湾液化天然气流量的恢复速度并未与石油流量恢复速度相同。据他称，中东液化天然气供应量仍比去年低约80%。

帕特森认为，市场越来越多地将北半球冬季大部分时间内波斯湾相当一部分液化天然气缺席全球市场纳入考量。在这种情景下，欧洲和亚洲将继续争夺现货液化天然气货物，这将支撑天然气和现货液化天然气价格。

冬末价格飙升风险

咨询公司Timera Energy在对2026—2027年冬季的预测中指出，如果欧洲库存大幅减少，季末价格可能急剧上涨。其情景假设霍尔木兹海峡将关闭至2026年底，并在2027年第一季度逐步重新开放。

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