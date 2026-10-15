Ціни на газ у Європі наблизилися до максимуму з 2022 року — OilPrice

Європейські ціни на природний газ залишаються поблизу найвищих значень із кінця 2022 року через обмежені постачання скрапленого природного газу, зокрема з Катару, та нижчий рівень заповнення газосховищ ЄС перед зимовим сезоном. Про це повідомляє OilPrice.

Ціна TTF тримається біля максимумів

Контракт на газ із поставкою наступного місяця на нідерландському хабі Title Transfer Facility, який є орієнтиром для європейського ринку, 15 жовтня 2026 року знизився на 1% станом на 09:00 за амстердамським часом. Водночас ціна становила 86,03 євро, або 96,56 долара, за мегават-годину.

За таких котирувань газ у Європі торгувався на найвищому рівні з грудня 2022 року. Тоді регіон переживав першу зиму без більшої частини трубопровідних поставок російського газу.

Запаси нижчі за середній рівень

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 14 жовтня газосховища ЄС були заповнені на 74%. Це нижче від середнього показника за п'ять років — близько 86% на цей період року, коли наближається початок опалювального сезону.

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Керівник стратегії сировинних товарів ING Воррен Паттерсон зазначив, що відновлення потоків СПГ із Перської затоки не відбувається такими ж темпами, як відновлення нафтових потоків. За його словами, поставки СПГ із Близького Сходу залишаються приблизно на 80% нижчими, ніж торік.

Паттерсон вважає, що ринок дедалі більше допускає відсутність значної частини СПГ із Перської затоки на світовому ринку протягом більшої частини зими в Північній півкулі. За такого сценарію Європа та Азія й надалі конкуруватимуть за спотові партії СПГ, що підтримуватиме ціни на газ і спотовий СПГ.

Ризик стрибка наприкінці зими

Консалтингова компанія Timera Energy у прогнозі на зиму 2026–2027 років вказала на ризик різкого зростання цін наприкінці сезону, якщо запаси в Європі суттєво скоротяться. Її сценарій передбачає закриття Ормузької протоки до кінця 2026 року та поступове її відкриття в першому кварталі 2027 року.

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