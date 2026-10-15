Енергопідрозділ Пакистану прогнозує надбавку 2,56 рупії в листопаді — Dawn

Енергетичний підрозділ Міністерства енергетики Пакистану прогнозує, що в листопаді рахунки споживачів за електроенергію зростуть на 2,56 рупії за одиницю. Надбавку пов’язують із коригуванням вартості палива за вересень та використанням дорожчих видів палива для виробництва електроенергії.

Як повідомляє Dawn, очікуваний вплив коригування на листопадові рахунки споживачів становитиме близько 32,7 млрд рупій. Це на 1,45 рупії за одиницю більше, ніж серпневе коригування вартості палива, яке становило 1,11 рупії за одиницю.

Заходи для обмеження надбавки

У відомстві заявили, що цільове управління навантаженням тривалістю приблизно від двох до двох з половиною годин у вересні допомогло зменшити використання мазуту та високошвидкісного дизельного палива. За оцінкою підрозділу, без цих заходів підвищення могло бути більшим ще на 3,44 рупії за одиницю, а потенційна надбавка сягнула б 5–6 рупій.

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Також відомство стверджує, що постачання імпортованого регазифікованого скрапленого природного газу для виробництва електроенергії за внутрішніми цінами на газ зменшило навантаження на споживачів на 83 пайси за одиницю. У підрозділі заявили, що в січні—серпні сукупний вплив паливного та квартального коригувань становив 65 пайсів за одиницю, або 1,9% базового тарифу.

Ціни на паливо та позиція промисловців

Енергетичний підрозділ пояснив ситуацію різким зростанням світових цін на паливо на тлі конфлікту на Близькому Сході та перебоїв у ланцюгах постачання після закриття Ормузької протоки. У відомстві зазначили, що Пакистан намагався забезпечити потреби в регазифікованому скрапленому газі за контрактами та через закупівлі на спотовому ринку, попри оголошення Катаром форс-мажору.

Водночас промислові споживачі заперечують заявлений позитивний ефект пакета підтримки для додаткового споживання електроенергії. Вони стверджують, що гранична ставка 22,96 рупії за одиницю допомагає лише окремим споживачам, тоді як фактична гранична вартість у 34 рупії за одиницю додає 11 рупій до середнього тарифу для всіх споживачів. Національний регулятор електроенергетики Пакистану минулого тижня провів слухання щодо перегляду або призупинення цього пакета, рішення поки не оголошено.

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