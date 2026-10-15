Члены Международного энергетического агентства договорились ускорить высвобождение около 100 млн баррелей из оставшихся аварийных запасов нефти. План предусматривает скорейшее высвобождение более 20 млн баррелей дизельного топлива на фоне сохраняющейся напряженности на мировых энергетических рынках, сообщает Anadolu Agency.

Дефицит дизельного топлива

Руководящий совет МЭА после заседания, посвященного энергетическим рынкам и безопасности, заявил, что его последние оценки свидетельствуют о сохраняющейся напряженности на нефтяном рынке. Особенно это касается дизельного топлива.

В рамках коллективных действий, начатых в марте в ответ на кризис в Ормузском проливе, члены агентства уже высвободили примерно 330 млн баррелей. Общий объем высвобождений превысит первоначальное обязательство в 400 млн баррелей, поскольку отдельные участники уже выпустили больше, чем планировали, а другие намерены сделать то же самое.

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Призыв увеличить поставки

Члены агентства согласились принять все необходимые меры, чтобы своевременно завершить оставшиеся высвобождения с учетом национальных обстоятельств. Для этого уже подготовлены конкретные планы ускорения.

Руководящий совет также призвал участников, располагающих мощностями по добыче и переработке нефти, нарастить поставки сырой нефти и нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива. Члены МЭА подтвердили готовность при необходимости принимать дальнейшие меры для реагирования на вызовы глобального энергетического рынка, основываясь на заявлении G7 от 2 октября.

Секретариат МЭА будет следить за выполнением решения и информировать лидеров G7 и Руководящий совет о необходимости дальнейших действий на основе обновленной оценки нефтяного рынка, сосредоточенной на дизельном топливе.

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