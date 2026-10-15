Члени МЕА прискорять вивільнення 100 млн барелів нафти — Anadolu Agency

Члени Міжнародного енергетичного агентства домовилися прискорити вивільнення близько 100 млн барелів решти аварійних запасів нафти. План передбачає якнайшвидше вивільнення понад 20 млн барелів дизельного пального на тлі збереження напруженості на світових енергетичних ринках, повідомляє Anadolu Agency.

Дефіцит дизельного пального

Керівна рада МЕА після засідання, присвяченого енергетичним ринкам і безпеці, заявила, що її останні оцінки свідчать про стійку напруженість на нафтовому ринку. Особливо це стосується дизельного пального.

У межах колективних дій, розпочатих у березні у відповідь на кризу в Ормузькій протоці, члени агентства вже вивільнили приблизно 330 млн барелів. Загальний обсяг вивільнень перевищить початкове зобов'язання у 400 млн барелів, оскільки окремі учасники вже випустили більше, ніж планували, а інші мають намір зробити те саме.

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Заклик збільшити постачання

Члени агентства погодилися вжити всіх необхідних заходів, щоб своєчасно завершити решту вивільнень з урахуванням національних обставин. Для цього вже підготовлено конкретні плани прискорення.

Керівна рада також закликала учасників, які мають потужності з видобутку та переробки нафти, наростити постачання сирої нафти й нафтопродуктів, передусім дизельного пального. Члени МЕА підтвердили готовність за потреби вживати подальших заходів для реагування на виклики глобального енергетичного ринку, спираючись на заяву G7 від 2 жовтня.

Секретаріат МЕА стежитиме за виконанням рішення та інформуватиме лідерів G7 і керівну раду про потребу в подальших діях на основі оновленої оцінки нафтового ринку, зосередженої на дизельному пальному.

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