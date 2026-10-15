国际能源署成员同意加快从剩余紧急石油储备中释放约1亿桶石油。该计划 предусматривает尽快释放超过2000万桶柴油，在全球能源市场持续紧张的背景下，阿纳多卢通讯社报道。

柴油短缺

国际能源署理事会在召开有关能源市场与安全的会议后表示，其最新评估显示石油市场持续紧张。其中，柴油问题尤为突出。

作为对霍尔木兹海峡危机的回应，成员国于3月启动集体行动，目前已释放约3.3亿桶石油。释放总量将超过最初承诺的4亿桶，因为一些参与方已释放的数量超过原计划，其他参与方也打算这样做。

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呼吁增加供应

该机构成员同意采取一切必要措施，并在考虑各国具体情况的基础上，及时完成剩余储备的释放。为此，具体的加速计划已经制定。

理事会还呼吁拥有石油开采和炼化能力的参与方增加原油和石油产品供应，尤其是柴油供应。国际能源署成员确认，如有必要，将根据10月2日七国集团声明采取进一步措施，应对全球能源市场面临的挑战。

国际能源署秘书处将监督该决定的执行情况，并根据侧重柴油的最新石油市场评估，向七国集团领导人和理事会通报是否需要采取进一步行动。

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