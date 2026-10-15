Członkowie Międzynarodowej Agencji Energetycznej uzgodnili przyspieszenie uwolnienia około 100 mln baryłek z pozostałych awaryjnych zapasów ropy. Plan przewiduje jak najszybsze uwolnienie ponad 20 mln baryłek oleju napędowego w obliczu utrzymującego się napięcia na światowych rynkach energii, informuje Anadolu Agency.

Niedobór oleju napędowego

Rada Zarządzająca MAE po posiedzeniu poświęconym rynkom energii i bezpieczeństwu oświadczyła, że jej najnowsze oceny wskazują na utrzymujące się napięcie na rynku ropy. Dotyczy to zwłaszcza oleju napędowego.

W ramach wspólnych działań rozpoczętych w marcu w odpowiedzi na kryzys w Cieśninie Ormuz członkowie agencji uwolnili już około 330 mln baryłek. Łączna wielkość uwolnionych zapasów przekroczy początkowe zobowiązanie wynoszące 400 mln baryłek, ponieważ niektórzy uczestnicy uwolnili już więcej, niż planowali, a inni zamierzają zrobić to samo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Apel o zwiększenie dostaw

Członkowie agencji zgodzili się podjąć wszelkie niezbędne działania, aby terminowo zakończyć pozostałe uwolnienia, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych. W tym celu przygotowano już konkretne plany przyspieszenia.

Rada Zarządzająca wezwała również uczestników dysponujących zdolnościami w zakresie wydobycia i rafinacji ropy do zwiększenia dostaw ropy naftowej i produktów ropopochodnych, przede wszystkim oleju napędowego. Członkowie MAE potwierdzili gotowość do podjęcia w razie potrzeby dalszych działań w odpowiedzi na wyzwania globalnego rynku energii, opierając się na oświadczeniu G7 z 2 października.

Sekretariat MAE będzie monitorował realizację decyzji i informował przywódców G7 oraz Radę Zarządzającą o potrzebie dalszych działań na podstawie zaktualizowanej oceny rynku ropy, skoncentrowanej na oleju napędowym.

Czytaj nas na