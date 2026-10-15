塞浦路斯预计将在10月底前发布NAVTEX，即面向船舶的航行通告，内容涉及Great Sea Interconnector项目中连接塞浦路斯与克里特岛的电缆铺设所需海床勘测。塞浦路斯能源部长米哈埃尔·达米亚诺斯10月15日表示，据Cyprus Mail报道。

部长称，希腊海岸警卫队周三表示，勘测将由悬挂法国国旗的科研船Abeille Marengo进行。达米亚诺斯称，预计将在未来数日或数周内发布NAVTEX，但肯定会在10月底前发布。

向运营商付款

部长还表示，由于项目取得进展，塞浦路斯政府将在项目完成前向希腊独立输电系统运营商Admie支付2500万欧元。2024年，塞浦路斯政府同意每年向Admie支付2500万欧元，以便该运营商在投资期间、即互联线路开始盈利前获得稳定收入。

此后，塞浦路斯当局暂停了这些付款，理由是该项目去年实施缺乏进展。之后，法国资产管理公司Meridiam获得了该项目66%的控股股权。塞浦路斯政府预计这将加快项目完成。

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争议海域

计划中的勘测可能在希腊和土耳其均声称拥有主张的水域进行。此类分歧此前已经阻碍了塞浦路斯与希腊之间的海床勘测。

2024年，意大利科研船Ievoli Reulme进入安卡拉认为属于自己的水域后，土耳其派出了海军舰艇。希腊也向该地区派遣了舰船，包括Nikiforos Fokas号和Aittitos号护卫舰。

希腊和塞浦路斯共和国援引《联合国海洋法公约》，认为岛屿拥有各自的专属经济区。非该公约缔约方的土耳其持不同立场。有关希腊和法国方面可能在发布NAVTEX前预先通知土耳其的消息，目前尚未得到证实。

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