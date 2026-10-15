Na Cyprze do końca października oczekuje się publikacji NAVTEX-u — komunikatu nawigacyjnego dla statków — dotyczącego badań dna morskiego pod ułożenie kabla między Cyprem a Kretą w ramach projektu Great Sea Interconnector. Poinformował o tym 15 października minister energii Cypru Michael Damianos, podaje Cyprus Mail.

Według ministra grecka straż przybrzeżna poinformowała w środę, że badania przeprowadzi Abeille Marengo — statek badawczy pływający pod francuską banderą. Damianos powiedział, że NAVTEX jest oczekiwany w najbliższych dniach lub tygodniach, ale z pewnością przed końcem października.

Płatności dla operatora

Minister oświadczył również, że w związku z postępem projektu rząd Cypru wypłaci 25 mln euro greckiemu niezależnemu operatorowi systemu przesyłowego energii elektrycznej Admie do zakończenia projektu. W 2024 roku cypryjski rząd uzgodnił, że będzie płacił Admie po 25 mln euro rocznie, aby operator miał stabilne dochody podczas inwestowania, zanim interkonektor zacznie przynosić zyski.

Później cypryjskie władze zawiesiły te płatności, tłumacząc to brakiem postępów w realizacji projektu w ubiegłym roku. Następnie francuska firma zarządzająca aktywami Meridiam uzyskała pakiet kontrolny w projekcie — 66%. Rząd Cypru oczekuje, że przyspieszy to jego ukończenie.

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Sporne strefy morskie

Planowane badania mogą odbywać się na wodach, do których roszczenia zgłaszają zarówno Grecja, jak i Turcja. Takie rozbieżności już utrudniały badania dna morskiego między Cyprem a Grecją.

W 2024 roku Turcja wysłała okręty marynarki wojennej po tym, jak włoski statek badawczy Ievoli Reulme wpłynął na wody, które Ankara uważa za swoje. Grecja również wysłała w ten rejon swoje okręty, w tym fregaty Nikiforos Fokas i Aittitos.

Grecja i Republika Cypryjska, powołując się na Konwencję ONZ o prawie morza, uważają, że wyspy tworzą własne wyłączne strefy ekonomiczne. Turcja, która nie jest stroną konwencji, zajmuje odmienne stanowisko. Doniesienia o możliwym wcześniejszym poinformowaniu Turcji przez stronę grecką i francuską przed publikacją NAVTEX-u nie zostały dotąd potwierdzone.

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