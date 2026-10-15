На Кипре до конца октября ожидают публикации NAVTEX — навигационного сообщения для судов — относительно исследований морского дна для прокладки кабеля между Кипром и Критом в рамках проекта Great Sea Interconnector. Об этом 15 октября заявил министр энергетики Кипра Михаэль Дамианос, сообщает Cyprus Mail.

По словам министра, греческая береговая охрана в среду сообщила, что исследования проведет Abeille Marengo — исследовательское судно под французским флагом. Дамианос сказал, что NAVTEX ожидается в ближайшие дни или недели, но непременно до окончания октября.

Выплаты оператору

Министр также заявил, что в связи с продвижением проекта правительство Кипра выплатит 25 млн евро греческому независимому оператору системы передачи электроэнергии Admie до завершения проекта. В 2024 году кипрское правительство договорилось выплачивать Admie по 25 млн евро ежегодно, чтобы оператор имел стабильный доход во время инвестирования, до того как интерконнектор начнет приносить прибыль.

Позднее кипрские власти приостановили эти платежи, объяснив это отсутствием прогресса в реализации проекта в прошлом году. После этого французская компания по управлению активами Meridiam получила контрольный пакет в проекте — 66%. Правительство Кипра ожидает, что это ускорит его завершение.

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Спорные морские зоны

Запланированные исследования могут проводиться в водах, на которые претендуют и Греция, и Турция. Такие разногласия уже препятствовали исследованиям морского дна между Кипром и Грецией.

В 2024 году Турция направила военно-морские суда после того, как итальянское исследовательское судно Ievoli Reulme вошло в воды, которые Анкара считает своими. Греция также направила в этот район свои корабли, в том числе фрегаты Nikiforos Fokas и Aittitos.

Греция и Республика Кипр, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, считают, что острова формируют собственные исключительные экономические зоны. Турция, не являющаяся участницей конвенции, придерживается иной позиции. Сообщения о возможном предварительном уведомлении Турции греческой и французской сторонами до публикации NAVTEX пока не подтверждены.

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