В США Министерство сельского хозяйства изменило правила программы Rural Energy for America Program (REAP): теперь фермеры должны полностью построить и ввести в эксплуатацию энергетический проект еще до подачи заявки на финансирование. Как сообщает OilPrice, новые правила были опубликованы в конце сентября и должны вступить в силу 16 октября.

REAP поддерживает энергетические проекты в сельской местности, в том числе меры по повышению энергоэффективности. По прежним условиям фермеры могли подавать заявки на помощь до начала строительства, а финансирование могло покрывать до 50% стоимости проекта.

Новые требования программы

Согласно новым правилам, заявители должны предоставить документально подтвержденные данные о фактическом производстве энергии, экономии, расходах и работе системы. USDA объяснило изменения стремлением прекратить финансирование ненадежных источников энергии за счет налогоплательщиков, защитить сельскохозяйственные земли от крупных солнечных массивов и сократить использование компонентов, импортируемых из иностранных государств, которые администрация считает противниками.

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В частности, министерство намерено сократить стимулы для установки солнечных фотоэлектрических систем и ветряных установок на пахотных землях. Заместитель министра сельского хозяйства США по развитию сельских территорий Глен Смит заявил, что программа должна работать на сельские сообщества США, а не на иностранные цепочки поставок или проекты, из-за которых продуктивные земли выводятся из производства.

Иски фермеров и экологических организаций

Экологические организации и фермерские объединения оспорили изменения в суде. Environmental Law & Policy Center и Earthjustice подали иск против USDA; к делу также присоединились Iowa Farmers Union и другие фермеры. Истцы утверждают, что новый порядок ограничивает доступ к солнечным системам для фермеров и малых предприятий в сельской местности, которые не могут оплатить установку оборудования авансом без гранта REAP или кредитной гарантии.

По данным подразделения USDA по развитию сельских территорий, в 2012–2025 годах программа REAP направила почти 4,8 млрд долларов на проекты по всей стране. В этом году финансирование по REAP не предоставлялось, поскольку министерство приостановило прием заявок на время пересмотра правил.

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