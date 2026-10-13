W Stanach Zjednoczonych Departament Rolnictwa zmienił zasady programu Rural Energy for America Program (REAP): rolnicy muszą teraz w pełni zbudować i uruchomić projekt energetyczny jeszcze przed złożeniem wniosku o finansowanie. Jak informuje OilPrice, nowe zasady opublikowano pod koniec września, a mają wejść w życie 16 października.

REAP wspiera projekty energetyczne na obszarach wiejskich, w tym działania na rzecz efektywności energetycznej. Na poprzednich warunkach rolnicy mogli ubiegać się o pomoc przed rozpoczęciem budowy, a finansowanie mogło pokryć do 50% kosztów projektu.

Nowe wymogi programu

Zgodnie z nowymi zasadami wnioskodawcy muszą przedstawić udokumentowane dane dotyczące rzeczywistej produkcji energii, oszczędności, kosztów i działania systemu. USDA wyjaśniło zmiany dążeniem do zaprzestania finansowania z pieniędzy podatników niewiarygodnych źródeł energii, ochrony gruntów rolnych przed wielkimi instalacjami solarnymi oraz ograniczenia wykorzystania komponentów importowanych z państw zagranicznych, które administracja uznaje za przeciwników.

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W szczególności resort zamierza ograniczyć zachęty do instalowania systemów fotowoltaicznych i turbin wiatrowych na gruntach ornych. Zastępca sekretarza rolnictwa USA ds. rozwoju obszarów wiejskich Glen Smith oświadczył, że program powinien służyć amerykańskim społecznościom wiejskim, a nie zagranicznym łańcuchom dostaw ani projektom, przez które produktywne grunty są wyłączane z produkcji.

Pozwy rolników i organizacji ekologicznych

Organizacje ekologiczne i stowarzyszenia rolników zaskarżyły zmiany do sądu. Environmental Law & Policy Center i Earthjustice złożyły pozew przeciwko USDA; do sprawy dołączyły również Iowa Farmers Union i inni rolnicy. Powodowie twierdzą, że nowa procedura ogranicza dostęp do systemów solarnych dla rolników i małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, które nie mogą z góry opłacić instalacji sprzętu bez dotacji REAP lub gwarancji kredytowej.

Według działu USDA ds. rozwoju obszarów wiejskich w latach 2012–2025 program REAP przeznaczył na projekty w całym kraju niemal 4,8 mld dolarów. W tym roku nie przyznano finansowania w ramach REAP, ponieważ resort zawiesił przyjmowanie wniosków na czas przeglądu zasad.

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