USDA змінило правила фінансування енергопроєктів фермерів — OilPrice

У США Міністерство сільського господарства змінило правила програми Rural Energy for America Program (REAP): тепер фермери мають повністю збудувати та ввести в експлуатацію енергетичний проєкт ще до подання заявки на фінансування. Як повідомляє OilPrice, нові правила оприлюднили наприкінці вересня, а чинності вони мають набути 16 жовтня.

REAP підтримує енергетичні проєкти в сільській місцевості, зокрема заходи з енергоефективності. За попередніми умовами фермери могли подаватися на допомогу до початку будівництва, а фінансування могло покривати до 50% вартості проєкту.

Нові вимоги програми

За новими правилами заявники повинні надати документально підтверджені дані про фактичне виробництво енергії, заощадження, витрати та роботу системи. USDA пояснило зміни прагненням припинити фінансування коштом платників податків ненадійних джерел енергії, захистити сільськогосподарські землі від великих сонячних масивів і скоротити використання компонентів, імпортованих з іноземних держав, які адміністрація вважає противниками.

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Зокрема, міністерство має намір зменшити стимули для встановлення сонячних фотоелектричних систем і вітрових установок на орних землях. Заступник міністра сільського господарства США з питань розвитку сільських територій Глен Сміт заявив, що програма має працювати на сільські громади США, а не на іноземні ланцюги постачання чи проєкти, через які продуктивні землі вилучають із виробництва.

Позови фермерів та екологічних організацій

Екологічні організації та фермерські об’єднання оскаржили зміни в суді. Environmental Law & Policy Center і Earthjustice подали позов проти USDA; до справи також долучилися Iowa Farmers Union і інші фермери. Позивачі стверджують, що новий порядок обмежує доступ до сонячних систем для фермерів і малих підприємств у сільській місцевості, які не можуть оплатити встановлення обладнання авансом без гранту або кредитної гарантії REAP.

За даними підрозділу USDA з розвитку сільських територій, у 2012–2025 роках програма REAP спрямувала майже 4,8 млрд доларів на проєкти по всій країні. Цього року фінансування за REAP не надавалося, оскільки міністерство призупинило прийом заявок на час перегляду правил.

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