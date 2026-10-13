在美国，农业部修改了“美国农村能源计划”（Rural Energy for America Program，REAP）的规则：农民如今必须在申请融资之前，全面建成并投入运行能源项目。OilPrice报道称，新规于9月底公布，计划于10月16日生效。

REAP支持农村地区的能源项目，包括提高能源效率的措施。根据此前条件，农民可在建设开始前申请援助，融资最高可覆盖项目成本的50%。

计划的新要求

根据新规，申请人必须提供关于实际能源产量、节约量、成本和系统运行情况的文件证明数据。USDA表示，这些变更旨在停止使用纳税人的资金资助不可靠的能源，保护农地免受大型太阳能阵列影响，并减少使用从政府认定为对手的外国进口的组件。

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尤其是，该部门打算减少在耕地上安装太阳能光伏系统和风力设备的激励措施。美国农业部负责农村发展事务的副部长格伦·史密斯表示，该计划应当服务于美国农村社区，而非外国供应链或导致生产性土地退出生产的项目。

农民和环保组织提起诉讼

环保组织和农民协会在法院对这些变更提出质疑。Environmental Law & Policy Center和Earthjustice对USDA提起诉讼；Iowa Farmers Union及其他农民也加入了此案。原告认为，新程序限制了农村地区农民和小型企业获得太阳能系统的机会，因为如果没有REAP补助金或贷款担保，他们无法预先支付设备安装费用。

根据USDA农村发展部门的数据，2012年至2025年间，REAP计划向全国各地项目投入了近48亿美元。今年没有提供REAP融资，因为该部门在审查规则期间暂停受理申请。

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