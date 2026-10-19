В Латвии производство электроэнергии ветряными электростанциями в сентябре достигло исторического максимума — 51 ГВт·ч. Рекорд зафиксировали после подключения новых ветропарков к сети передачи электроэнергии, сообщает LSM English со ссылкой на обзор оператора системы передачи Augstsprieguma tīkls.

Общие объемы генерации

Общий объем электроэнергии, произведенной в Латвии и поданной в сеть в сентябре, составил 384 ГВт·ч. Это на 4% больше, чем в августе, и на 16% больше, чем в сентябре 2025 года.

Наибольший процентный рост показала выработка газовых электростанций — на 169%, до 12 ГВт·ч. Выработка гидроэлектростанций выросла на 85%, до 149 ГВт·ч, а электростанций на биомассе — на 21%, до 16 ГВт·ч.

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Потребление и другие источники

Производство солнечной электроэнергии в сентябре сократилось на 37% по сравнению с августом — до 140 ГВт·ч из-за сезонных условий. В то же время этот показатель был на 67% выше, чем годом ранее. Выработка биогазовых электростанций практически не изменилась: она снизилась на 1%, до 7 ГВт·ч.

Потребление электроэнергии в Латвии в сентябре составило 616 ГВт·ч, что на 2% больше августовского показателя и на 9,1% больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Внутренняя генерация обеспечила 62,39% общего потребления страны — на 1,4 процентного пункта больше, чем в августе. Совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 3%, до 2 187 ГВт·ч.

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