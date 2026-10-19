Na Łotwie produkcja energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe osiągnęła we wrześniu historyczne maksimum — 51 GWh. Rekord odnotowano po przyłączeniu nowych farm wiatrowych do sieci przesyłowej energii elektrycznej, informuje LSM English, powołując się na przegląd operatora systemu przesyłowego Augstsprieguma tīkls.

Łączne wolumeny produkcji

Łączny wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej na Łotwie i wprowadzonej do sieci we wrześniu wyniósł 384 GWh. To o 4% więcej niż w sierpniu i o 16% więcej niż we wrześniu 2025 roku.

Największy wzrost procentowy odnotowano w produkcji elektrowni gazowych — o 169%, do 12 GWh. Produkcja elektrowni wodnych wzrosła o 85%, do 149 GWh, a elektrowni na biomasę — o 21%, do 16 GWh.

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Zużycie i inne źródła

Produkcja energii słonecznej we wrześniu spadła o 37% w porównaniu z sierpniem, do 140 GWh, z powodu warunków sezonowych. Jednocześnie wskaźnik ten był o 67% wyższy niż rok wcześniej. Produkcja elektrowni biogazowych praktycznie się nie zmieniła: spadła o 1%, do 7 GWh.

Zużycie energii elektrycznej na Łotwie wyniosło we wrześniu 616 GWh, czyli o 2% więcej niż w sierpniu i o 9,1% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Krajowa produkcja pokryła 62,39% całkowitego zużycia w kraju — o 1,4 punktu procentowego więcej niż w sierpniu. Łączne zużycie energii elektrycznej w krajach bałtyckich wzrosło o 3%, do 2 187 GWh.

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