Вітрова генерація Латвії сягнула рекордних 51 ГВт-год — LSM English

У Латвії виробництво електроенергії вітровими електростанціями у вересні досягло історичного максимуму — 51 ГВт-год. Рекорд зафіксували після приєднання нових вітропарків до мережі передачі електроенергії, повідомляє LSM English з посиланням на огляд оператора системи передачі Augstsprieguma tīkls.

Загальні обсяги генерації

Загальний обсяг електроенергії, виробленої в Латвії та поданої в мережу у вересні, становив 384 ГВт-год. Це на 4% більше, ніж у серпні, та на 16% більше, ніж у вересні 2025 року.

Найбільше у відсотковому вимірі зросло виробництво на газових електростанціях — на 169%, до 12 ГВт-год. Виробіток гідроелектростанцій зріс на 85%, до 149 ГВт-год, а електростанцій на біомасі — на 21%, до 16 ГВт-год.

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Споживання та інші джерела

Виробництво сонячної електроенергії у вересні скоротилося на 37% порівняно із серпнем — до 140 ГВт-год через сезонні умови. Водночас цей показник був на 67% вищим, ніж роком раніше. Виробіток біогазових електростанцій практично не змінився: він знизився на 1%, до 7 ГВт-год.

Споживання електроенергії в Латвії у вересні становило 616 ГВт-год, що на 2% більше за серпневий показник і на 9,1% більше, ніж за аналогічний місяць попереднього року. Внутрішня генерація забезпечила 62,39% загального споживання країни — на 1,4 відсоткового пункту більше, ніж у серпні. Сукупне споживання електроенергії в країнах Балтії зросло на 3%, до 2 187 ГВт-год.

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