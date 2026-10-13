Саудовская Аравия планирует в течение двух-трех лет увеличить пропускную способность нефтепровода Восток—Запад до 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом на 25-м энергетическом конгрессе WPC Energy в Эр-Рияде заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бин Салман, сообщает Asharq Al-Awsat.

По словам министра, трубопровод должен обеспечить альтернативный маршрут поставок нефти на внешние рынки и усилить способность страны реагировать на риски для традиционных маршрутов. Он заявил, что Саудовская Аравия продолжит инвестировать в поставки нефти и газа, возобновляемую энергетику, электросети, хранилища и газовую инфраструктуру.

Дополнительные маршруты экспорта

Президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер сообщил, что компания совместно с Министерством энергетики изучает дополнительные варианты экспорта сырой нефти и возможность наращивания мощностей по хранению нефти за пределами королевства. По его словам, Aramco также применяет технологии для инспекции объектов, ускорения ремонтов и ограничения потерь.

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Нассер заявил, что более 90% материалов, использованных для восстановления работы в течение последних восьми месяцев, были закуплены внутри страны. По его оценке, это позволило выполнять восстановительные работы за часы или дни вместо недель или месяцев.

Ситуация в Ормузском проливе

Министр энергетики США Крис Райт, выступивший на конгрессе по видеосвязи, заявил, что потоки нефти через Ормузский пролив восстановились до 80–90% от доконфликтного уровня, или примерно до 13–14 миллионов баррелей в сутки. В то же время потоки нефтепродуктов, по его словам, составляют 25–35% от доконфликтного уровня. Райт также обвинил Иран в попытках нанести ущерб экономикам региона и его энергетической безопасности.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что организация ожидает роста мирового спроса на нефть на 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2027 году. Он назвал саудовский нефтепровод Восток—Запад примером заблаговременной подготовки для энергетической безопасности.

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