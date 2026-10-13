沙特阿拉伯计划在两到三年内将东西输油管道的输送能力提高至每日1000万桶。该国能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼亲王在利雅得举行的第25届WPC Energy能源大会上宣布了这一消息，Asharq Al-Awsat报道。

部长表示，该管道旨在为向海外市场供应石油提供替代路线，并增强该国应对传统运输路线风险的能力。他表示，沙特阿拉伯将继续投资石油和天然气供应、可再生能源、电网、储存设施和天然气基础设施。

额外出口路线

沙特阿美总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔表示，该公司正与能源部共同研究原油出口的额外方案，以及扩大沙特王国境外石油储存能力的可能性。他表示，阿美还在利用技术检查设施、加快维修并限制损失。

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纳赛尔表示，在过去八个月用于恢复运营的材料中，超过90%是在国内采购的。据他评估，这使恢复工作能够在数小时或数天内完成，而不是数周或数月。

霍尔木兹海峡局势

通过视频连线在大会上发言的美国能源部长克里斯·赖特表示，经由霍尔木兹海峡的石油流量已恢复至冲突前水平的80%至90%，即约每日1300万至1400万桶。他说，与此同时，石油产品流量为冲突前水平的25%至35%。赖特还指责伊朗试图损害该地区的经济及其能源安全。

欧佩克秘书长海赛姆·阿尔盖斯表示，该组织预计2027年全球石油需求将每日增长170万桶。他称沙特东西输油管道是为能源安全提前准备的一个例子。

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