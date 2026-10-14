由于沙特阿拉伯与伊朗支持的也门胡塞武装之间的对抗升级引发了对供应可能中断的担忧，油价上涨。12月交割的布伦特原油期货上涨1.24%，至每桶107.02美元；11月交割的美国WTI原油期货上涨1.18%，至每桶95.25美元。

对能源设施的打击

据CNBC报道，在得到德黑兰支持的胡塞武装对利雅得主要机场发动致命袭击后，紧张局势加剧。半岛电视台报道称，由沙特阿拉伯领导的联军袭击了胡塞武装在也门的能源码头和燃料储备。一名未具名官员表示，行动期间采取了预防措施，以避免造成平民附带伤亡。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于霍尔木兹海峡的声明

与此同时，美国与伊朗之间的紧张关系仍在持续。美国中央司令部驳斥了伊斯兰革命卫队海军司令关于德黑兰据称控制霍尔木兹海峡，以及威胁击沉接近该海峡的美国军舰的说法。美国中央司令部还表示，该海峡由美军和地区伙伴控制。

Tudor Investment创始人兼首席投资官保罗·都铎·琼斯在CNBC节目中表示，由于围绕伊朗的冲突，油价可能再上涨20至25美元。他表示，自己持有原油多头头寸，并预计油价将继续上涨。

关注我们在