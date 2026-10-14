Ціни на нафту зросли через напруженість між Саудівською Аравією та хуситами — CNBC

Ціни на нафту зросли на тлі побоювань щодо можливих перебоїв постачання через ескалацію протистояння між Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном хуситами в Ємені. Ф’ючерси на Brent із постачанням у грудні подорожчали на 1,24% — до 107,02 долара за барель, а листопадові ф’ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,18% — до 95,25 долара за барель.

Удари по енергетичних об’єктах

Як повідомляє CNBC, напруженість посилилася після смертельної атаки підтримуваних Тегераном хуситів на головний аеропорт Ер-Ріяда. За даними Al Jazeera, коаліція на чолі із Саудівською Аравією завдала ударів по енергетичних терміналах хуситів і паливних резервах у Ємені. Неназваний представник заявив, що під час операції вживали запобіжних заходів, аби уникнути супутніх втрат серед цивільних.

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Заяви щодо Ормузької протоки

Паралельно зберігається напруженість у відносинах між США та Іраном. Центральне командування США відкинуло заяви командувача ВМС Корпусу вартових ісламської революції про нібито контроль Тегерана над Ормузькою протокою та погрози потопити американські військові кораблі, що наближатимуться до неї. У CENTCOM також заявили, що протоку контролюють американські сили та регіональні партнери.

Засновник і головний інвестиційний директор Tudor Investment Пол Тюдор Джонс в ефірі CNBC припустив, що через конфлікт навколо Ірану нафта може подорожчати ще на 20–25 доларів. Він повідомив, що займає довгу позицію щодо нафти та очікує її подальшого зростання.

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